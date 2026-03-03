Governo de SP anuncia consórcio vencedor da licitação para obra do AME Marília

O Governo de São Paulo publicou nesta terça-feira (3), no Diário Oficial do Estado (DOE), o consórcio vencedor da licitação para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Marília. A obra será executada pelas empresas 2N Engenharia, HERSA Engenharia e PGMAK, com investimento de mais de R$ 79,8 milhões.

A unidade, aguardada há mais de dez anos pela população, representa um avanço importante para a ampliação da assistência na região. A expectativa é que o contrato seja assinado em março, com início das obras previstas para abril.

O AME Marília atenderá 19 municípios da região, oferecendo atendimento nas especialidades médicas de cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, dermatologia, ortopedia, otorrinolaringologia, proctologia, urologia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, enfermagem e odontologia.