Governo de SP participa de fórum internacional sobre regulação e investimentos na Alemanha

O Governo de São Paulo deu sequência nesta terça-feira (3) ao segundo dia de missão internacional pela Alemanha com participação no fórum Intercontinental Dialogues: Regulation & Investment, realizado na Universidade Goethe, em Frankfurt. O evento reuniu representantes brasileiros e alemães para discutir marcos regulatórios e investimentos para os setores da saúde, infraestrutura, energia, finanças, logística e tecnologia

O governador Tarcísio de Freitas foi o palestrante principal do painel Setor de Logística e Transportes, que destacou os desafios para a gestão das cadeias de abastecimento globais.

“As mudanças são tão grandes que precisamos ter capacidade de adaptação. Os fatores geopolíticos estão mudando a lógica dos fluxos comerciais”, afirmou. “Nós temos que tirar daí algumas tendências, incluindo o uso da inteligência artificial como cérebro da operação, por causa da capacidade de analisar milhares de variáveis em tempo real. Obviamente, isso já está acontecendo, o que facilita a previsão de demandas, o planejamento e a percepção dos clientes”, completou.

Tarcísio também participou como orador no jantar oficial do evento, realizado no Schlosshotel Kronberg, em Kronberg im Taunus. Com o tema “A Importância Estratégica de São Paulo para a Economia e Indústria Alemã”, destacou o estado como maior economia do Brasil, polo industrial da América Latina e principal destino de investimentos alemães no país.

Agenda

O governador Tarcísio de Freitas segue com a série de agendas na Alemanha com a visita ao supercomputador Jupiter, o principal da Europa, localizado no Centro de Supercomputação de Jülich. O sistema, um dos mais velozes do mundo, começou a operar em 2025, principalmente para treinar grandes modelos de linguagem (LLMs) de inteligência artificial com grandes projetos de resiliência ambiental e saúde.

A programação será concluída na quinta-feira (5), quando o governador se reúne com executivos da companhia austríaca Andritz, fabricante de eletrolisadores (permitem a hidrólise do hidrogênio verde).