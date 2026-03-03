Prefeitura inicia curso de orientação para aposentadoria para novas turmas de servidores

Nesta terça-feira (3) a Secretaria de Gestão iniciou o curso do Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento, o Prepara, para 86 servidores inscritos em duas turmas (manhã e tarde), no auditório do Adamastor. Coordenada pela Escola de Administração Pública (Esap) de Guarulhos, integrante do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGDP), a iniciativa é voltada aos funcionários municipais próximos da aposentadoria e visa orientá-los sobre essa nova fase por meio de estímulos a novos projetos de vida, reduzir decisões precipitadas e esclarecer sobre direitos sociais, previdenciários e de cidadania.

Agradecendo aos participantes por todos os anos dedicados à prestação do serviço público, o diretor do DGDP, Vlamir Sartori, que representou o secretário de Gestão, Armando Tavares dos Santos Neto, destacou que o objetivo do curso é mostrar aos funcionários um novo caminho de vida, auxiliar no planejamento desta nova rotina que surgirá com o fim da carreira na administração público.

O prepara possui 16 aulas presenciais semanais, ministradas por voluntários e também pela equipe técnica da Prefeitura, que abordarão saúde emocional e social, família, qualidade de vida, envelhecimento, tecnologia, novas formas de viver, saúde financeira, empreendedorismo, dúvidas previdenciárias, entre outros assuntos, os quais afetam ou contribuem com o cotidiano de quem vai se aposentar.

Expectativas

A arquiteta Denise Vieira de Aquino, de 53 anos, atua na Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade desde 2009. Ingressou na administração pública como telefonista, na época em que havia PABX e cinco anos depois, se graduou e foi para a Secretaria de Obras. Já nos anos 2000, passou no concurso público de arquiteta.

Denise revelou que uma colega fez o Prepara no ano passado e o recomendou. Apesar de a sua aposentadoria estar próxima, ela ainda não se decidiu quando parar. Pensa em trabalhar como consultora na área de paisagismo já que trabalha com arborização, ou auxiliar a irmã que trabalha com chás orgânicos.

A arquiteta avaliou como muito interessantes os tópicos que serão tratados no curso como, por exemplo, sobre novos projetos de vida e, em especial, o de planejamento financeiro, pois é mãe de dois adolescentes.

Por sua vez, a professora Regina Cabo, de 61 anos, pretende se aposentar no próximo ano, após 22 anos trabalhando na rede municipal de ensino. Ela soube do Prepara através de uma publicação no Portal do Servidor.

Regina planeja mudar-se para a praia, uma vez que o marido já se aposentou e ter mais tempo para se dedicar à família. Como não quer ficar “parada”, pensa em dar algumas aulas, pois gosta muito desse ofício. Entretanto, acredita que será difícil alterar a rotina para uma nova de aposentada.