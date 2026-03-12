Casas da Mulher Guarulhense oferecem oficinas artesanais e curso de empreendedorismo na próxima semana

A programação semanal de atividades gratuitas nas Casas da Mulher Guarulhense na próxima semana, de segunda (16) a sexta-feira (19), terá oficinas de costura criativa, de vagonite de fita e de linha (técnica de bordados), personal organizer (organização de ambientes residenciais e corporativos), crochê, sousplat (suporte de pratos decorativos) pintura de pano de prato, pintura em tecido, curso e empreendedorismo pelo Sebrae, palestras sobre gerenciamento da ansiedade e de como melhorar as chances de entrar no mercado de trabalho, além de aula de yoga para assistidas já inscritas. Interessadas em participar podem obter informações pelo telefone e WhatsApp (11) 2472-1213.
A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres tem como objetivo o acolhimento, a elevação da autoestima feminina, a promoção do bem-estar, e a geração de alternativas de renda para o empoderamento e a autonomia financeira da mulher.
Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.
Atividades programadas
16/3 (segunda-feira)
9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima
9h – Oficina de personal organizer – Casa da Mulher Guarulhense III Aroldo Veloso
13h – Curso de Empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
17/3 (terça-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9h – Palestra Gerenciamento da Ansiedade – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
9h – Palestra Como Melhorar as Chances de Entrar no Mercado de Trabalho – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima
13h – Curso de Empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
18/3 (quarta-feira)
8h15 – Yoga (para já inscritas) – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
9h – Oficina de sousplat – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
13h – Curso de Empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
14h30 – Yoga – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
19/3 (quinta-feira)
13h – Curso de Empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h – Oficina de pintura de pano – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima