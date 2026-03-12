Guarulhos alcança maior avanço de estudantes dos 5.ºs anos na prova do Saresp

Dados divulgados em fevereiro pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) mostram avanço na aprendizagem de alunos dos 2.ºs e 5.ºs anos matriculados nas escolas da Prefeitura de Guarulhos. No caso dos alunos dos 5.ºs anos, e em relação ao início da participação da rede municipal nessa avaliação, houve um aumento de 4,7 pontos no nível de proficiência em Língua Portuguesa e 8,4 pontos em Matemática, o que posiciona a cidade acima de municípios como São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

O Saresp é uma das principais ferramentas utilizadas para acompanhar o desempenho dos estudantes da rede pública paulista. A avaliação mede o nível de aprendizagem das disciplinas mencionadas, por meio de provas padronizadas aplicadas periodicamente. Diferentemente de uma nota tradicional, os resultados são apresentados em forma de proficiência, medida em uma escala contínua que indica o grau de domínio dos alunos em habilidades como leitura, interpretação de textos, resolução de problemas e raciocínio lógico.

Na última edição da avaliação, que aconteceu em novembro do ano passado, mais de 24 mil alunos realizaram as provas de Língua Portuguesa e Matemática. As avaliações são baseadas no Currículo Paulista e na Matriz de Referência do Saresp, alinhadas à Base Nacional Comum

Avaliação externa de larga escala, o Saresp é aplicado em escolas públicas para gerar indicadores de qualidade da educação e subsidiar políticas públicas educacionais. O instrumento apresenta níveis de proficiência que classificam a aprendizagem dos estudantes em quatro categorias: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado.

Esses dados permitem compreender o estágio de aprendizagem dos estudantes, acompanhar sua evolução ao longo do tempo e subsidiar decisões pedagógicas e políticas educacionais baseadas em evidências. Para saber mais, acesse https://saresp.fde.sp.gov.br/.

Ações da Secretaria de Educação

Os resultados do Saresp também apontam para ações e estratégias bastante específicas da Secretaria de Educação (SE) para potencializar a aprendizagem dos estudantes, como o Programa LEIA+ Guarulhos, que reafirma o compromisso com a garantia do direito à alfabetização de todas as crianças; o Programa Aprender Juntos, Aprender Sempre, que objetiva intensificar o desenvolvimento do processo de alfabetização, bem como a recomposição de aprendizagens de educandos do 5.º ano; a Expedição Matemática da plataforma digital Matific, que busca valorizar o protagonismo dos educandos, estimular a cooperação, promover o prazer e transformar a aprendizagem matemática, e o Programa Alfabetiza Juntos, em parceria com o governo estadual, em ações alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada do Ministério da Educação.

Além disso, a SE também oferece material de apoio à Matriz Curricular da rede municipal de ensino, com orientações para o trabalho com a parte diversificada, um roteiro que estrutura o ensino e garante que o processo de aprendizagem seja planejado, coerente e alinhado às normas educacionais, e os cursos do Programa de Formação Permanente, que mais do que assegurar os processos educativos dos seus profissionais, também têm como foco a realização de práticas educacionais alinhadas aos documentos curriculares municipais.