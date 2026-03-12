Prefeitura de Guarulhos mantém estado de alerta para o risco de chuvas intensas

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos emitiu alerta preventivo de previsão de chuvas intensas, entre esta quinta (12) e sexta-feira (13). De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os períodos entre o início e o final da tarde concentram a maior probabilidade de tempestades.
Diante desse cenário, a Prefeitura de Guarulhos está com todas equipes preparadas para atender às ocorrências, por meio de força tarefa que reúne diversas secretarias. Além disso, a Defesa Civil está à frente do monitoramento das áreas de riscos em todo o município.
Orientações
A equipe da Defesa Civil orienta a população em caso de tempestades:
- Não ultrapasse áreas alagadas, mesmo que o nível pareça baixo, pois poderá ser surpreendido por buracos ou valetas quer não estão visíveis devido ao alagamento;
- Evite abrigar-se debaixo de árvores e mantenha distância da fiação elétrica durante tempestades;
- Fique atento a sinais de rachaduras em paredes e portas emperradas.
Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, que funciona 24 horas todos os dias.