UNG promove edição especial de Menção Honrosa em reconhecimento às mulheres

No dia 19 de março, a Universidade Guarulhos (UNG) promove a Menção Honrosa “Sociedade, Paz e Educação – Ser Mulher – Edição Especial 2026”, em reconhecimento ao protagonismo e à liderança feminina em mais de quatorze segmentos produtivos e sociais. A solenidade homenageia personalidades que, por meio de suas trajetórias, inspiram e contribuem para os desenvolvimentos econômico, social, artístico e cultural, político e empresarial, entre outros segmentos de reconhecida relevância.

A cerimônia acontece às 18h30, no Anfiteatro F da Instituição de Ensino Superior, reunindo convidados e homenageadas. O evento, além de destacar o protagonismo feminino na construção de uma sociedade mais inclusiva, igualitária e participativa, também mobiliza as novas gerações, por meio de exemplos de lideranças, a aprimorarem a leitura social do papel e do espaço histórico conquistado. A programação conta com apresentação musical e exposição do projeto Cadeira Vazia, que remete à reflexão urgente sobre a questão da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Para o reitor da Universidade, Yuri Neiman, a solenidade valoriza a força feminina em diferentes campos profissionais e sociais. “A UNG não poderia deixar de reconhecer e aplaudir as mulheres que, com seu trabalho, impactam positivamente as pessoas e a sociedade”, comenta.