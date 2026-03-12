UBSs de Guarulhos realizam mobilização especial para diagnóstico precoce de doenças e orientações às mulheres até sexta

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos estão intensificando, ao longo desta semana, a oferta de exames e orientações voltadas à saúde da mulher. A mobilização segue até sexta-feira (13) e integra a programação do Mês da Mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças que afetam milhares de brasileiras todos os anos.

Durante o período, as equipes das unidades ampliam a coleta do Papanicolau, exame fundamental para a detecção precoce do câncer do colo do útero. A prioridade é atender mulheres de 25 a 64 anos que não realizaram o exame nos últimos três anos. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 17 mil novos casos desse tipo de câncer por ano, o que reforça a importância da realização periódica do exame preventivo.

Também está sendo ampliada a solicitação de mamografias para mulheres a partir de 40 anos que não possuem histórico recente do exame, conforme avaliação e indicação dos profissionais de saúde. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as brasileiras, com estimativa de cerca de 73 mil novos casos anuais, de acordo com o INCA. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de tratamento e cura.

As mulheres interessadas podem procurar a UBS mais próxima de sua residência para receber orientações e verificar a disponibilidade dos serviços. Além dos exames, as UBSs promovem ações educativas nas salas de espera, com orientações sobre prevenção do câncer de mama e do colo do útero, hábitos saudáveis e práticas de autocuidado.

Outro destaque é o incentivo à vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de nove a 19 anos. A imunização protege contra infecções causadas pelo vírus e contribui para a prevenção de diversos tipos de câncer, incluindo o do colo do útero.