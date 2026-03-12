Projeto Mulheres que Cantam realiza edição especial no mês das mulheres na segunda

O projeto “Mulheres que Cantam” realiza sua 39ª edição na próxima segunda-feira, dia 16, das 19h às 21h, no Teatro Adamastor, no Macedo. A edição especial celebra o mês das mulheres e reúne cantoras e uma poeta convidadas em uma noite dedicada à valorização da presença feminina na arte e na cultura.
Criado em 2020, o projeto tem como objetivo valorizar o talento de mulheres artistas da cidade de Guarulhos, promovendo encontros artísticos que destacam diferentes trajetórias e expressões culturais. Ao longo de suas edições, o programa já recebeu mais de 200 mulheres no palco do Adamastor.
A iniciativa é coordenada e apresentada pela pianista, cantora e compositora Aline Rissuto, que conduz o evento e também promove diálogos com convidadas de diferentes áreas para compartilhar experiências, desafios e conquistas profissionais.
Nesta edição participam as cantoras Rosane Brambilla, Rafaela La Menã e Rafaela Besenbruch, além da poeta Danny Vox. A abertura do evento será realizada por Natany Kresky.
O projeto costuma realizar entre seis e oito edições ao longo do ano e, desde 2023, passou a incluir também coletivos de dança, corais femininos e grupos de instrumentistas em sua programação.
O evento é aberto ao público e integra as ações culturais apoiadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
Serviço
Evento: “Mulheres que Cantam – 39ª Edição – Especial Mês das Mulheres
Data: segunda-feira, dia 16
Horário: 19h às 21h
Local: Teatro Adamastor
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo – Guarulhos
Informações: (11) 2472-5420
Inscrição: não é necessária
Entrada: gratuita