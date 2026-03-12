Início Variedades Projeto Mulheres que Cantam realiza edição especial no mês das mulheres na...

Projeto Mulheres que Cantam realiza edição especial no mês das mulheres na segunda

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
Divulgação / PMG

O projeto “Mulheres que Cantam” realiza sua 39ª edição na próxima segunda-feira, dia 16, das 19h às 21h, no Teatro Adamastor, no Macedo. A edição especial celebra o mês das mulheres e reúne cantoras e uma poeta convidadas em uma noite dedicada à valorização da presença feminina na arte e na cultura.

Criado em 2020, o projeto tem como objetivo valorizar o talento de mulheres artistas da cidade de Guarulhos, promovendo encontros artísticos que destacam diferentes trajetórias e expressões culturais. Ao longo de suas edições, o programa já recebeu mais de 200 mulheres no palco do Adamastor.

A iniciativa é coordenada e apresentada pela pianista, cantora e compositora Aline Rissuto, que conduz o evento e também promove diálogos com convidadas de diferentes áreas para compartilhar experiências, desafios e conquistas profissionais.

Nesta edição participam as cantoras Rosane Brambilla, Rafaela La Menã e Rafaela Besenbruch, além da poeta Danny Vox. A abertura do evento será realizada por Natany Kresky.

O projeto costuma realizar entre seis e oito edições ao longo do ano e, desde 2023, passou a incluir também coletivos de dança, corais femininos e grupos de instrumentistas em sua programação.

O evento é aberto ao público e integra as ações culturais apoiadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

Serviço

Evento: “Mulheres que Cantam – 39ª Edição – Especial Mês das Mulheres
Data: segunda-feira, dia 16
Horário: 19h às 21h
Local: Teatro Adamastor
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo – Guarulhos
Informações: (11) 2472-5420
Inscrição: não é necessária
Entrada: gratuita

