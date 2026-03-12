Projeto Mulheres que Cantam realiza edição especial no mês das mulheres na segunda

O projeto “Mulheres que Cantam” realiza sua 39ª edição na próxima segunda-feira, dia 16, das 19h às 21h, no Teatro Adamastor, no Macedo. A edição especial celebra o mês das mulheres e reúne cantoras e uma poeta convidadas em uma noite dedicada à valorização da presença feminina na arte e na cultura.

Criado em 2020, o projeto tem como objetivo valorizar o talento de mulheres artistas da cidade de Guarulhos, promovendo encontros artísticos que destacam diferentes trajetórias e expressões culturais. Ao longo de suas edições, o programa já recebeu mais de 200 mulheres no palco do Adamastor.

A iniciativa é coordenada e apresentada pela pianista, cantora e compositora Aline Rissuto, que conduz o evento e também promove diálogos com convidadas de diferentes áreas para compartilhar experiências, desafios e conquistas profissionais.

Nesta edição participam as cantoras Rosane Brambilla, Rafaela La Menã e Rafaela Besenbruch, além da poeta Danny Vox. A abertura do evento será realizada por Natany Kresky.

O projeto costuma realizar entre seis e oito edições ao longo do ano e, desde 2023, passou a incluir também coletivos de dança, corais femininos e grupos de instrumentistas em sua programação.

O evento é aberto ao público e integra as ações culturais apoiadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

Serviço

Evento: “Mulheres que Cantam – 39ª Edição – Especial Mês das Mulheres

Data: segunda-feira, dia 16

Horário: 19h às 21h

Local: Teatro Adamastor

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo – Guarulhos

Informações: (11) 2472-5420

Inscrição: não é necessária

Entrada: gratuita