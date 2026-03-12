Guarulhos abre 4,6 mil vagas para atividades esportivas gratuitas em toda a cidade

A Prefeitura de Guarulhos abriu nesta quinta-feira (12) as inscrições para atividades esportivas gratuitas toda a cidade, por meio dos projetos Iniciação Esportiva (crianças e adolescentes) e Atividade Física Orientada (adultos e 3ª idade). Ao todo são disponibilizadas 4,6 mil vagas em 14 núcleos espalhados pela cidade, contemplando 30 modalidades esportivas.

Neste ano a novidade é a inscrição online para esses programas, que poderá ser feita no site atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br. Ao acessar a página, o interessado vai encontrar um sistema intuitivo e fácil de usar, desenvolvido integralmente pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que permite o acompanhamento integral do processo de inscrição.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, destacou a importância desse novo sistema. “Estamos lançando um sistema de inscrição para facilitar para os munícipes. A partir de agora todo o processo será online e de fácil acesso a todos. Essa é mais uma ação em prol da disseminação das atividades esportivas pela cidade”.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), as inscrições seguirão abertas até que sejam preenchidas todas as vagas. Para se inscrever basta acessar o site já mencionado, realizar o seu cadastro, escolher a aula que deseja fazer e efetivar a matrícula. Todo o processo é simples e rápido!

Se desejar, consulte neste link (https://bit.ly/3N7Ynlx) o tutorial explicando o processo de cadastro e matrícula no sistema.

Espaços das atividades

Além dos núcleos próprios da Secretaria de Esporte e Lazer, como o Estádio da Ponte Grande, o Ginásio Bonifácio Cardoso, o CSE João do Pulo e o CIAD, o programa conta com parceiros como o CIC Marcos Freire, o Clube Recreativo, entre outros. O início das aulas está previsto para a próxima segunda-feira (16/03).

Para mais informações sobre os cursos, a SEL disponibiliza o telefone (11) 2087-6850 e o e-mail [email protected]

Consulte toda a programação e os endereços dos núcleos esportivos neste link: https://bit.ly/4s6Mf3t