História do teatro e complexo Padre Bento é retratada em projeto voltado para estudantes

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos disponibiliza para escolas e instituições educacionais o projeto “O Teatro Recebe”, iniciativa que abre o Teatro Padre Bento para visitas educativas mediadas voltadas a estudantes e a grupos organizados.

Entre as atividades está o roteiro Ecos do Sanatório Padre Bento, que apresenta aos participantes a história do antigo sanatório instalado no complexo onde hoje funciona o teatro, além das transformações sociais, sanitárias e culturais que marcaram esse período da história.

A programação inclui recepção aos grupos visitantes, palestra introdutória sobre o contexto histórico da endemia de hanseníase, doença popularmente conhecida como lepra, no Brasil, exibição de vídeos históricos e um tour guiado pelas dependências do teatro e seu entorno. A atividade tem duração aproximada de duas horas e busca estimular o conhecimento sobre a história local, além de promover a valorização do patrimônio histórico de Guarulhos.

O Projeto “O Teatro Recebe” tem participação gratuita e é direcionado principalmente a escolas da rede pública de ensino, mas também pode atender faculdades, organizações da sociedade civil e outras instituições interessadas em promover atividades educativas para seus alunos ou participantes.

A visita acontece exclusivamente mediante agendamento prévio, que deve ser realizado diretamente entre a instituição interessada e a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, por intermédio do e-mail: [email protected]

Serviço

Evento: Projeto “O Teatro Recebe” – Ecos do Sanatório Padre Bento

Data/ inscrição: mediante agendamento através do e-mail: [email protected]

Horário: definido no momento do agendamento

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade

Informações: (11) 2229-5043