Guarulhos registra queda expressiva em ocorrências policiais em comparação com janeiro de 2025

Guarulhos começou 2026 com resultados positivos na segurança pública. Dados oficiais apontam redução significativa em diferentes ocorrências no comparativo entre janeiro de 2026 e janeiro de 2025. Os índices mostram queda de 16,25% nos furtos de veículos, 49,24% nos roubos de veículos e 44,25% nos roubos em geral.

Os números refletem o trabalho intensificado da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, que tem ampliado o patrulhamento preventivo, reforçado operações estratégicas e mantido presença constante nas ruas.

As ações da GCM têm contribuído diretamente para coibir crimes e aumentar a sensação de segurança da população, resultado de um trabalho contínuo de proteção ao patrimônio público e à comunidade.

A Prefeitura de Guarulhos segue investindo no fortalecimento da corporação e na ampliação das ações de segurança em toda a cidade.