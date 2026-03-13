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Guarulhos registra queda expressiva em ocorrências policiais em comparação com janeiro de 2025

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Fábio Nunes Teixeira / PMG

Guarulhos começou 2026 com resultados positivos na segurança pública. Dados oficiais apontam redução significativa em diferentes ocorrências no comparativo entre janeiro de 2026 e janeiro de 2025. Os índices mostram queda de 16,25% nos furtos de veículos, 49,24% nos roubos de veículos e 44,25% nos roubos em geral.

Os números refletem o trabalho intensificado da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, que tem ampliado o patrulhamento preventivo, reforçado operações estratégicas e mantido presença constante nas ruas.

As ações da GCM têm contribuído diretamente para coibir crimes e aumentar a sensação de segurança da população, resultado de um trabalho contínuo de proteção ao patrimônio público e à comunidade.

A Prefeitura de Guarulhos segue investindo no fortalecimento da corporação e na ampliação das ações de segurança em toda a cidade.

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