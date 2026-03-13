Vacimóvel intensifica vacinação no Centro e em bairros periféricos de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio de uma parceria entre as secretarias de Saúde e Assistência Social, inicia na próxima segunda-feira, dia 16, uma nova etapa de atendimento do Vacimóvel. A unidade itinerante ficará estacionada no Centro Universitário ENIAC até o dia 2 de abril, com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade acadêmica e dos moradores da região central à imunização, garantindo a atualização da caderneta de vacinas em um ponto de grande circulação.

A unidade oferecerá doses fundamentais do calendário vacinal de rotina, incluindo a SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), HPV, Meningo ACWY, Hepatite B, dT (Dupla Adulto) e Febre Amarela. Além do atendimento fixo no Centro, o cronograma contempla duas edições especiais de ações sociais aos sábados. No dia 21 de março (sábado), a unidade móvel estará na Vila Any e, no dia 28 (sábado), participará do programa “Guarulhos Cidadania” na Escola Jean Piaget.

Essa estratégia intersetorial visa levar serviços essenciais de saúde e assistência a locais estratégicos e de maior vulnerabilidade, aproximando o poder público da população. Enquanto o Vacimóvel foca na prevenção de doenças e na ampliação da cobertura vacinal, a presença da Secretaria de Assistência Social reforça o suporte às famílias, tornando a ação um ponto de referência para o exercício da cidadania em Guarulhos.

Serviço

Vacimóvel no ENIAC

Data: 16/03 a 02/04 (segunda a sexta-feira)

Horário: 10h às 17h

Endereço: Rua Força Pública, 89 – Centro

Ação Social – Vila Any

Data: 21/03 (Sábado)

Horário: 09h às 15h

Endereço: Estrada Capão Bonito, 1827 – Vila Any

Guarulhos Cidadania – Escola Jean Piaget

Data: 28/03 (Sábado)

Horário: 09h às 13h

Endereço: Rua Maria Luiza Pericó, S/N