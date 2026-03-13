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Servidoras da Prefeitura são homenageadas em evento especial do Dia internacional da Mulher

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Fabio Nunes Teixeira /PMG

Com objetivo de valorizar o papel da servidora municipal, reconhecer sua importância na prestação de serviços à população e promover seu desenvolvimento profissional e bem-estar, a Prefeitura de Guarulhos realizou nesta sexta-feira (13), o evento “Mulheres que Inspiram, Vozes que Transformam”, que lotou o teatro do CME Adamastor que tem capacidade pra 600 pessoas sentadas.

A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Gestão e a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, ocorreu em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e incluiu uma roda de conversa, apresentação musical da Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos, com participação especial de Natalia Cavalcante, integrante da GCM e cantora; palestra, massagens gratuitas e um aulão de vários ritmos de dança.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches, que representou o prefeito Lucas Sanches na oportunidade, homenageou 27 servidoras de diversas pastas, destacando que “o dia da mulher é todo dia, pois contribuímos com a construção de valores que sustentam a família e a sociedade”.

Caroline ressaltou também as ações desenvolvidas pelo Fundo Social voltadas às pessoas em vulnerabilidade e que “o órgão está de portas abertas para atender as mulheres que necessitam”.

A administração municipal possui mais de 13 mil servidoras, o que corresponde a cerca de 61% do quadro do funcionalismo, de acordo com o secretário de Gestão, Armando Tavares Neto, que agradeceu a sensibilidade e a dedicação da equipe organizadora do evento na preparação das atividades e ressaltou ser um momento especial de valorização da mulher e que a Prefeitura busca melhorar cada vez mais as condições de trabalho.

Já para a subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, a mulher tem que acordar diariamente com muita garra e fé para encarar os desafios da vida profissional, os de casa e superar limites.

Roda de Conversa

Mediada pela subsecretária de Comunicação, Leniza Krauss e por Vanessa de Jesus, com a participação da juíza titular da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional Leste V, da Comarca da Capital, Luciene Pontirolli Branco, e da assistente social da Subsecretaria da Igualdade Racial e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, Greice Cristina de Oliveira, a conversa abordou assuntos como liderança e protagonismo feminino na gestão pública, rede de proteção, papel da servidora na promoção de uma cidade mais justa, segura e igualitária, violência contra a mulher, transformação social e comunicação.

O evento teve ainda a participação do vice-prefeito Thiago Surfista, de membros do Legislativo Municipal, de gestores municipais, de representantes da Polícia Rodoviária Federal e da Delegacia da Mulher de Guarulhos, entre outras autoridades.

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