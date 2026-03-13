Prefeitura reforça cuidados para eliminar criadouros do Aedes aegypti no fim de semana

Após uma semana marcada por chuvas e com a chegada do fim desta sexta-feira (13), a Prefeitura de Guarulhos reforça a importância de aproveitar o fim de semana para verificar a casa e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito é encontrada dentro das próprias residências, o que torna a participação da população fundamental no combate ao vetor.

A verificação de objetos e recipientes que possam acumular água parada é uma das medidas mais eficazes para interromper o ciclo de reprodução do mosquito. Após períodos de chuva, locais como quintais, varandas, áreas de serviço e espaços externos podem concentrar pequenos pontos de água parada que passam despercebidos no dia a dia. A recomendação é realizar essa checagem ao menos duas vezes por semana, já que o ciclo de desenvolvimento do mosquito é rápido e pode ocorrer em poucos dias.

Entre os principais cuidados está manter caixas d’água e reservatórios sempre bem vedados. Bandejas de geladeiras e de aparelhos de ar-condicionado também devem ser limpas regularmente, pois podem acumular água. Ralos externos precisam estar limpos e, quando possível, protegidos com telas, enquanto vasos sanitários pouco utilizados devem permanecer sempre fechados.

Garrafas, baldes e outros recipientes devem ser guardados com a boca para baixo. Lonas usadas para cobrir objetos precisam ficar bem esticadas para evitar a formação de poças após a chuva. Brinquedos deixados no quintal também podem acumular água e devem ser guardados ou esvaziados.

Outro ponto que merece atenção são as lajes das residências. Após períodos de chuva, pequenas depressões no concreto ou objetos esquecidos podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito. A orientação é verificar se há escoamento adequado, manter ralos desobstruídos e remover qualquer poça que se forme.

Também é importante observar os vasos de plantas. Os pratinhos devem ser preenchidos com areia até a borda para impedir o acúmulo de água. Já os recipientes de água de animais domésticos precisam ser lavados com frequência, esfregando bem as laterais.

Nas áreas externas da casa, a recomendação é manter calhas limpas e desobstruídas para garantir o escoamento da água da chuva. Piscinas devem permanecer tratadas e cobertas quando não estiverem em uso.

Dedicar cerca de dez minutos para verificar quintais, varandas e áreas de serviço pode ser suficiente para eliminar a maioria dos criadouros do mosquito. A Prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para interromper o ciclo de transmissão do Aedes aegypti e proteger a saúde de todos.