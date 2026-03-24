Governo de SP investe R$ 161,5 milhões em viaturas, armas e equipamentos para policiais e bombeiros

O Governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (24), durante o evento São Paulo Mais Seguro, na capital, novas viaturas, equipamentos e armamentos para as forças de segurança do estado. O investimento, de R$ 161,5 milhões, contempla as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros e corresponde à primeira etapa de aportes na segurança pública em 2026.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas também anunciou mais entregas que serão realizadas ao longo dos próximos meses. “Serão R$ 173 milhões em novas viaturas, sendo 870 para a Polícia Militar e 286 para a Polícia Civil. Estamos fazendo essa entrega no dia de hoje, com 258 viaturas, mas vamos entregar mais em abril e continuaremos nessa sequência, um pouco, a reboque do calendário de entrega das fabricantes. No final, estamos falando de 1.173 novas viaturas que serão entregues nos próximos meses e o investimento de R$ 222 milhões em armamento e equipamentos”, afirmou.

A cerimônia contou ainda com os secretários da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, e do Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além de outras autoridades estaduais.

Neste pacote de entregas, a Polícia Militar foi contemplada com 231 viaturas. São 40 motocicletas, 190 veículos, entre SUVs e caminhonetes – sendo cinco destinados ao Canil e 50 ao patrulhamento rural -, além de um barco para o Comando de Operações Especiais (COE). A PM também recebeu 15 mil coletes balísticos.

Já o Corpo de Bombeiros recebeu 27 viaturas, entre 11 Unidades de Transporte (UT), 10 Auto Bomba Salvamento e Resgate (ABSR), cinco Auto Bomba Salvamento (ABS) e um ônibus. Ainda houve a entrega de 715 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) aos bombeiros para reforçar a segurança em ocorrências de alto risco, como em incêndios e resgates. Para a Polícia Civil, são 1,5 mil pistolas da marca Glock distribuídas aos agentes.

O Muralha Paulista também recebeu 1,2 mil novas câmeras de leitura automática de placas e reconhecimento de pessoas procuradas pela Justiça, que serão acopladas às viaturas e integradas ao programa. O investimento permitirá a identificação de veículos furtados, roubados ou com restrições; atuação em tempo real durante o patrulhamento ostensivo e integração com os bancos de dados da PM e SSP.

Todas as viaturas, armas e equipamentos serão distribuídos na capital paulista, Grande São Paulo e no interior do estado, nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba e Presidente Prudente.

Os números evidenciam uma política contínua de fortalecimento das forças de segurança paulista, com foco na modernização da infraestrutura e tecnologia, na valorização dos profissionais e no aumento da proteção dos agentes e da população.

No plano de carreira da Polícia Civil, o modelo atual será substituído por um sistema mais estruturado, transparente e fundamentado em critérios claros. A proposta moderniza a lógica de progressão funcional, que será orientada por parâmetros técnicos, como desempenho, qualificação e tempo de serviço.

Com a mudança, as promoções passam a ocorrer de forma periódica, duas vezes no ano, e deixam de depender da existência de vagas.

Já na Polícia Militar, a reformulação atualiza as regras de efetivo e reorganiza quadros, como a extinção da graduação do soldado 2ª classe, havendo a promoção automática para a 1ª classe.

Para dar mais fluidez ao sistema de promoções, o projeto também estabelece regras para a transferência à reserva de oficiais e subtenentes que já tenham tempo de aposentadoria, mas que ainda não atendam aos requisitos para promoção ou permaneçam estagnados na carreira.