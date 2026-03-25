9ª Conferência Municipal de Cultura será em 11 de abril para debater diretrizes e eleger novos conselheiros

A Prefeitura de Guarulhos realizará no dia 11 de abril, sábado, a 9ª Conferência Municipal de Cultura. O evento, que terá como tema “Guarulhos: Democracia e Direito à Cultura”, acontecerá no CEU Ponte Alta, das 8h às 18h, consolidando-se como o principal espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade civil para a construção de diretrizes das políticas culturais do município.

A Conferência é uma instância de participação social voltada à análise do cenário cultural local e à avaliação das metas do Plano Municipal de Cultura. Além dos debates, o encontro será marcado pela eleição dos novos representantes da sociedade civil para órgãos fundamentais da gestão cultural da cidade.

Eleições para o CMPC e FunCultura

Um dos pontos altos do evento será a escolha dos membros para o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Serão eleitos 18 titulares e 18 suplentes, garantindo a representatividade de diversos setores. Pela primeira vez em um documento de divulgação unificado, destacam-se todos os nove segmentos que compõem as cadeiras da sociedade civil: Artes Visuais, Artes Cênicas, Audiovisual, Literatura, Música, Hip-Hop, Cultura Popular Tradicional, Patrimônio Histórico e Associações não Governamentais.

Simultaneamente, ocorrerá a assembleia de eleição para o Conselho Diretor do FunCultura, onde serão eleitos três membros da sociedade civil para um mandato de dois anos. Os interessados em se candidatar a qualquer uma das vagas devem manifestar a intenção obrigatoriamente no formulário de inscrição da Conferência.

Participação e Inscrições

Podem participar artistas, produtores, agentes culturais, instituições e cidadãos interessados. As inscrições estarão abertas de 24 de março a 02 de abril e deverão ser realizadas pelo link oficial: https://www.guarulhos.sp.gov.br/conferenciadecultura

Serviço:

Evento: 9ª Conferência Municipal de Cultura de Guarulhos

Data: 11 de abril, sábado, das 8h às 18h

Local: CEU Ponte Alta

Endereço Principal: Avenida Florestan Fernandes, s/nº, Jardim Ponte Alta, Guarulhos – SP.

Acessos: rua Pernambuco, 836 (Jardim Ponte Alta I); avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, s/nº (Jardim Ponte Alta II); e rua do Fórum, s/nº (Nova Ponte Alta).

Contato para informações: [email protected]