Prefeitura abre inscrições para aulas gratuitas de capoeira com início em abril

A partir de 9 de abril, a Prefeitura de Guarulhos, vai oferecer aulas gratuitas de capoeira abertas ao público de todas as idades a partir de 4 anos. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas previamente pelo portal de inscrições culturais da Prefeitura de Guarulhos, disponível no endereço: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

As atividades acontecerão todas as quintas-feiras, às 19h30, na Portuguesinha, espaço cultural localizado na rua Luís Silvestri, nº 55, no bairro Bom Clima.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Cultura e Turismo com a democratização do acesso à cultura e às artes em Guarulhos, levando à população uma prática que une tradição, movimento e identidade cultural brasileira.

Arte reconhecida mundialmente

Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014, a capoeira é uma das expressões mais singulares da cultura do Brasil. Originada a partir das tradições africanas trazidas ao país durante o período colonial, ela foi se transformando ao longo dos séculos em uma prática que une luta, dança, música, filosofia e ritualidade em uma linguagem única.

Mais do que uma atividade física, a capoeira é um espaço de encontro, de escuta e de pertencimento. Praticada ao som do berimbau, do pandeiro e do atabaque, ela desenvolve coordenação motora, equilíbrio, concentração, criatividade e senso de coletividade em pessoas de todas as idades.