Mutirão no Adamastor conecta mulheres a 500 oportunidades de emprego em diversos setores

Nesta quarta-feira (25), a Prefeitura de Guarulhos realizou o mutirão de emprego para mulheres, que reuniu centenas de munícipes de diferentes idades que buscavam recolocação no mercado de trabalho, atraídas por mais de 500 vagas.

O encontro coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), lotou o teatro do Centro de Educação Municipal Adamastor e reuniu diversas empresas dos mais variados setores, como Brasanitas, Grupo Vamos, Júlio Simões, Tassi Transportes, RS Serviços, Vieira Cred, Casas André Luiz, Servicon, Sath Gold e Stella Maris.

Para o secretário da SDET, Rodrigo Luiz Batista Redoschi, tal iniciativa da Prefeitura visa a impulsionar o desenvolvimento profissional feminino, atuando de forma estratégica, conectando as empresas a perfis profissionais qualificados.

Recolocação profissional

O encontro se tornou uma ponte de oportunidades para mulheres que buscam uma recolocação profissional após a maternidade, como é o caso de Leidiane Rodrigues, 37 anos, que está há cerca de dois anos desempregada e tem encontrado dificuldades para se recolocar profissionalmente após tornar-se mãe.

Segundo Leidiane, um dos grandes diferenciais do mutirão de empregos foi o acolhimento ao permitir a presença de crianças, durante o processo seletivo, possibilitando que ela pudesse focar na entrevista de emprego.

Para combater o etarismo, a Prefeitura de Guarulhos buscou também empresas parceiras que ofertaram vagas para profissionais com mais de 50 anos de idade. Para Rosa Maria, 71 anos, o mutirão representou uma ótima oportunidade para o público feminino com mais de 50 anos de idade e que busca se recolocar profissionalmente.

As candidatas realizaram entrevistas com os recrutadores de diferentes empresas durante o evento, agilizando as etapas do processo seletivo.

INSS

Durante evento muitas pessoas aproveitaram para receber orientações relacionadas ao INSS, uma vez que a equipe do Programa de Educação Previdenciário (PEP) esteve à disposição para tirar dúvidas e orientar as munícipes sobre os seus direitos e deveres previdenciários.