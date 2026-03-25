Espaço Motoboy recebe profissionais da categoria para atividade sobre segurança no trânsito

Nesta terça-feira (24), entre 11h30 e 13h, o Espaço Motoboy da Secretaria de Mobilidade Urbana recebeu uma ação educativa voltada à segurança no trânsito, especialmente direcionada aos motociclistas. A atividade integrou a programação da Semana de Prevenção e Proteção à Vida promovida pelo 5º Grupamento de Bombeiros, em comemoração ao aniversário da unidade, celebrado ao longo do mês de março.

Durante o evento, os participantes receberam orientações sobre prevenção de acidentes, boas práticas na circulação viária e uso correto do capacete. Também foram abordados os procedimentos adequados a serem adotados em situações de sinistro, destacando a importância das ações iniciais até a chegada das equipes de socorro.

Além das orientações práticas, foram distribuídos folhetos educativos com temas diversos, como uso seguro do gás de cozinha, prevenção de acidentes domésticos, primeiros-socorros, incêndios, uso adequado de elevadores, engasgamento de bebês e incêndios em vegetação.

A ação contou ainda com a entrega de brindes aos participantes, incluindo bonés, camisetas e cupons de desconto para compras de equipamentos de motociclismo em loja especializada, incentivando a adesão dos motociclistas às práticas de segurança.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições envolvidas com a preservação da vida e a conscientização no trânsito, especialmente entre os profissionais que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho no dia a dia.