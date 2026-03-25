Alunos com deficiência visual fazem visita guiada à Base Aérea de Cumbica

Nesta terça-feira (24) a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão da Prefeitura de Guarulhos levou uma turma de alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) para uma visita guiada à Base Aérea de São Paulo/Cumbica. A atividade faz parte do projeto Rolezinho de Bengala, que apresenta espaços culturais, educativos, de lazer e turísticos. Desta forma os alunos colocam em prática as técnicas aprendidas nas aulas de orientação e mobilidade do Peis, conquistando autonomia e segurança para que possam sair de casa conhecer diferentes locais e equipamentos da cidade.

De acordo com a subsecretária Mayara Maia, a inclusão também passa pelo direito de explorar a cidade, conhecer sua história e vivenciar novos espaços com autonomia. A visita à Base Aérea proporciona uma experiência rica, sensorial e educativa, permitindo que as pessoas com deficiência visual aprendam por meio do tato, do som e da vivência.

O Rolezinho de Bengala, segundo a gestora, tem exatamente esse propósito: “Fortalecer a autonomia, ampliar horizontes e mostrar que todos têm o direito de acessar, conhecer e ocupar todos os espaços da cidade com segurança e dignidade”.

Visita guiada

O grupo partiu da sede da subsecretaria em uma van acompanhado de uma guia de turismo voluntária e de servidores da pasta e, ao longo do percurso, receberam informações sobre curiosidades dos locais por onde passavam, como a praça Gilberto Van Mill (praça das Pedras), no Macedo, que possuiu rochas com mais de 790 milhões de anos, entre outras localidades.

Na Base Aérea, os participantes puderam conhecer o salão histórico com seu acervo sobre a história da instalação do aeroporto e da Base Aérea, incluindo uniformes, medalhas, bomba usada na 2ª Guerra Mundial, hélices, entre outros itens. Também exploraram com o tato hélices, asas de aviões, dirigível e o busto de Santos Dumont.

O conto “A Bruxa de Cumbica”, do livro Sete Lendas Urbanas, escrito pelo historiador Elton Soares, que trata da lenda de uma bruxa que estaria presa em uma gaiola na Base Aérea, foi lido em voz alta para a turma como forma de preservação da história e da memória da sociedade.

Por fim, o grupo tocou em aviões antigos expostos e, já próximos à pista, sentiram o vento e o barulho de aeronaves decolando.

Para a guia de turismo Araçari Salles, que promove projetos turísticos com abordagem inclusiva, o município tem história e pontos turísticos para mostrar à população, e as pessoas com deficiência também podem conhecê-los.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.