Teatro Padre Bento recebe Sarau Cigano com encontros semanais de dança em Guarulhos

O Teatro Padre Bento, em Guarulhos, recebe a partir da próxima quarta-feira (1º) o projeto Sarau Cigano, iniciativa que propõe encontros semanais dedicados à dança e à valorização da cultura cigana. A atividade é aberta ao público e não requer inscrição prévia.

Com encontros às quartas-feiras, das 14h às 15h30, no salão superior do teatro, o Sarau Cigano convida bailarinas, bailarinos e interessados na dança cigana para um momento de prática coletiva e convivência cultural. A proposta é reunir praticantes da dança cigana tradicional e da dança cigana artística em um ambiente de troca, expressão corporal e celebração da cultura.

A dança ocupa um papel fundamental na cultura cigana, funcionando como forma de expressão, comunicação e de preservação de tradições. Muito antes da linguagem escrita, os movimentos corporais já eram utilizados pelos seres humanos para expressar emoções e se conectar com o mundo ao redor. Dentro da cultura cigana, essa expressão se mantém viva como símbolo de liberdade, ancestralidade e identidade cultural.

O projeto busca fortalecer esse patrimônio cultural por meio de encontros regulares que incentivam a prática da dança e da aproximação do público com manifestações culturais diversas.

O Sarau Cigano integra a programação cultural do Teatro Padre Bento, equipamento cultural da cidade de Guarulhos.

Serviço

Evento: Sarau Cigano

Data: a partir de 1º de abril, com encontros semanais às quartas-feiras

Horário: 14h às 15h30

Local: Teatro Padre Bento

Endereço: rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos

Informações: (11) 2229-5043

Inscrição: não é necessária

Entrada: gratuita