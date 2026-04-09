Deficientes visuais visitam Centro de Apoio Técnico para Pessoas com Deficiência em delegacia seccional

Nesta quarta-feira (8) um grupo de 13 deficientes visuais do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos através da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, conheceu o Centro de Apoio Técnico para Pessoas com Deficiência (CAT), localizado na Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos, na Vila Camargos.

A ação da subsecretaria faz parte do projeto Rolezinho de Bengala, que apresenta às pessoas cegas e com baixa visão equipamentos e espaços públicos e também promove atividades culturais e de lazer como forma de proporcionar autonomia e inclusão para que possam sair de casa e conhecer diversos locais.

Conhecer os serviços públicos é fundamental para garantir autonomia e segurança, desta forma, a visita ao CAT permite que as pessoas com deficiência visual saibam onde buscar apoio em situações de vulnerabilidade e violação de direitos. O Rolezinho de Bengala também cumpre esse papel de informar, orientar e fortalecer a cidadania para que todos possam acessar a rede de proteção com mais confiança e dignidade.

O grupo foi recebido pela equipe multidisciplinar (psicólogo, assistente social e intérprete de Libras) do CAT, que atende pessoas com deficiência em situação de violência ou violação de direitos. O serviço busca garantir o acesso a direitos e contribuir para o exercício da cidadania, autonomia e prevenção ao enfrentamento das violências.

Deficiente visual de nascença, Luciclaudia de Lima, de 43 anos, participou do rolezinho acompanhada pelo marido Claudio, que tem baixa visão. Ambos são servidores da administração municipal e trabalham na Biblioteca Monteiro Lobato. Ela considera importante e conhecer os serviços que existem no município porque pode precisar e também para passar informações para outras pessoas.

De acordo com a psicóloga do serviço, Maria Lucimar de Oliveira Pereira, o CAT atua na orientação, suporte e encaminhamento da PCD para serviços públicos como de saúde, justiça, assistência social, educação, entre outros.