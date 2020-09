Política: PT e PDT definem seus candidatos para disputa da Prefeitura

Da Redação

[email protected]



Neste último final de semana, tanto o PDT quanto o PT definiram seus candidatos para a disputa de uma das 34 cadeiras disponíveis na Câmara Municipal e seus representantes pela representação oficial do município na Casa Branca guarulhense. Os pedetistas apostam suas fichas no deputado estadual Márcio Nakashima e os petistas no ex-prefeito Elói Pietá, que já esteve no comando da cidade entre os anos de 2001 e 2008.



Aliás, Pietá (PT) ganhou o apoio do atual vice-prefeito Alexandre Zeitune (REDE), que foi substituído na chapa encabeçada pelo prefeito Guti (PSD) por Professor Jesus (Republicanos), vereador e presidente da Câmara Municipal. Além de PT e Rede, a coligação majoritária conta com o Solidariedade, que tem a prefessora Adê Rocha como vice-candidata de Elói Pietá.



Pelos lados do PDT, o deputado estadual Márcio Nakashima será o candidato da sigla na corrida eleitoral que elege o próximo prefeito da cidade para os próximos quatro anos. A decisão ocorreu em convenção partidária realizada no último sábado (12). Ex-presidente da Wimpro, Armando Matos se licenciou da presidência do partido para tratar de assuntos particulares.