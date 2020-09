Jogadores do Corinthians enfrentam protesto e precisam correr em aeroporto de Cumbica

Os jogadores do Corinthians desembarcaram na noite deste domingo no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, sob protesto de torcedores. Os atletas foram cercados e tiveram de correr para entrar no ônibus que aguardava a delegação do lado de fora. Os seguranças do clube e do aeroporto tiveram de intervir para tentar separar os torcedores, que xingavam e ameaçavam os atletas. Não houve agressão física vista nas imagens.

O Corinthians voltou do Rio de Janeiro depois de perder para o Fluminense por 2 a 1, no estádio do Maracanã. O resultou deixou a equipe à beira da zona de rebaixamento, com apenas nove pontos em nove partidas disputadas no Campeonato Brasileiro.

Em imagens da TV Gazeta e outras que circulam nas redes sociais, é possível identificar torcedores com camisas da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Em seu perfil no Twitter, a Gaviões escreveu “o Corinthians não é brincadeira” após o tumulto no aeroporto.

O goleiro Cássio foi bastante cobrado pelos torcedores e permaneceu caminhando cercado pelos seguranças até o ônibus. Entre outro vídeo, é possível ver o zagueiro Gil conversando com alguns torcedores. Jogadores como o colombiano Cantillo, o volante Éderson e o chileno Araos aparecem correndo para entrar no veículo.