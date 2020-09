Cidade: Aeroporto de Guarulhos conta com laboratório para testes do covid-19

Da Redação

Em parceria com a CR Diagnósticos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos passa a contar com laboratório para realização de testes para covid-19. O exame RT-PCR fica pronto em até quatro horas, e segundo os envolvidos, o processo é reconhecido pelo padrão ouro da Organização Mundial da Saúde (OMS). O espaço fica no terminal 3, de onde partem praticamente todos os voos internacionais do aeroporto.



De acordo com o Grupo CR, o exame RT-PCR é feito em material coletado da garganta e do nariz (em ambientes hospitalares, pode ser utilizada secreção do pulmão, o que aumenta a assertividade do teste), e por meio de técnicas de biologia molecular, detecta o material genético do vírus na amostra do paciente. O exame é recomendado para o diagnóstico de covid-19 para pessoas com sintomas e pode detectar a presença do vírus em média até o 12º dia de sintomas.



Com funcionamento 24 horas por dia nos sete dias da semana, o laboratório presta o serviço a qualquer pessoa que tenha a necessidade de realizar a RT-PCR. O custo é de R$ 350. O laboratório exige um documento de identificação com foto. A coleta é feita em aproximadamente cinco minutos.