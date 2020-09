Política: Câmara Municipal vota nesta quinta-feira concessão de título de cidadão guarulhense para o “Comandante Hamilton”

Antônio Boaventura

Os serviços prestados em veículo de comunicação considerados da grande mídia irá render para José Hamilton Alves da Rocha, o “Comandante Hamilton”, o título de cidadão guarulhense. A Câmara Municipal vota nesta quinta-feira (17), em sessão extraordinária vritual, projeto de decreto legislativo que prevê essa concessão. A iniciativa é do vereador Professor Jesus (Republicanos), presidente daquela Casa de Leis, e candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo prefeito Guti (PSD).



“O Comandante Hamilton, repórter aéreo mais reconhecido do Brasil, possui uma carreira brilhante na TV brasileira, com mais de 20 anos de experiência. Chegou à televisão em 1994, no Programa Domingo Legal, da emissora SBT, e seguiu sua carreira como piloto-jornalista na Rede Bandeirantes, Rede TV! e Rede Record”, disse Jesus.



Contudo, o mandatário entende que os serviços prestados pelo “Comandante Hamilton” merecem ser contemplados com a honraria municipal, além de ressaltar a importância que o mesmo possui para a cidade por sua conduta profissional. Em sua justificativa, Jesus cita a cobertura jornalística realizada pelo mesmo da inauguração da Igreja Mundial do Poder de Deus e grandes obras como a do Trecho Norte do Rodoanel.



“Os relevantes serviços prestados ao Município se reconhecem através das diversas coberturas jornalísticas realizadas em espaço aéreo municipal e imediações, tais como o acidente que vitimou a banda guarulhense Mamonas Assassinas – o único a registrar tudo ao vivo; acompanhamento cotidiano das rodovias que cortam o Município de Guarulhos”, concluiu.



O “Comandante Hamilton” desenvolve pelo Brasil afora o reconhecido projeto “Educando Crianças do Brasil”, uma iniciativa que tem como objetivo levar informação e orientação sobre responsabilidade ambiental e cidadania para as crianças. A iniciativa é realizada há cerca de 10 anos, com a realização de palestras e conta com a distribuição de revistas educacionais – despertar nas crianças e adolescentes os valores de cidadania e a importância da preservação do meio ambiente.