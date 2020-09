Caixa credita parcelas para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em junho

A Caixa realiza nesta quarta-feira (16) o pagamento do Auxílio Emergencial para 3,9 milhões de brasileiros nascidos em junho, conforme o calendário do Ciclo 2. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA TEM para pagamento de boletos, transferências, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Ao todo, já foram pagos R$ 197 bilhões do Auxílio Emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, num total de 281 milhões de pagamentos.

Nesta quinta-feira (17), a CAIXA concluirá os pagamentos do Ciclo 1, quando poderão sacar o benefício em dinheiro outros 3,8 milhões de cidadãos nascidos em dezembro.

O banco reafirma que os clientes não precisam madrugar nas agências. Todos que chegarem no horário de funcionamento das agências, das 8h às 14h, serão atendidos.

Desbloqueio de contas:

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo próprio aplicativo CAIXA Tem. Para isso, basta seguir as orientações do aplicativo para enviar a documentação. O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas. Os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão informados pelo CAIXA Tem que devem procurar uma agência.

Saque Emergencial do FGTS:

Os trabalhadores nascidos em maio que tiveram o crédito do Saque Emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro a partir do próximo sábado (19). Também será possível transferir os valores, via aplicativo CAIXA Tem, para outras instituições financeiras.

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no app, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.

Continua disponível ao trabalhador a opção de utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para transferências para outras contas da CAIXA ou demais instituições financeiras, a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Veja o calendário:

