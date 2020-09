Cidade: EDP reforça ampliação das facilidades para negociação de débitos

Da Redação

[email protected]



Na semana do cliente, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça a possibilidade de negociação de débitos com facilidades ampliadas aos clientes, além de incentivar o acesso aos serviços e solicitações por meio dos canais virtuais, sem a necessidade de sair de casa.



Neste contexto desafiador de pandemia, a EDP mantém as condições especiais para quitação de débitos, com parcelamento em até 24 vezes, isenção de juros e entrada reduzida para os clientes com contas de energia em atraso. A negociação é realizada de forma simples e segura por meio do site EDP Online, www.edponline.com.br ou pelo aplicativo para smartphone EDP Online.



Outra medida que se tornou ainda mais relevante com a necessidade do isolamento social é a possibilidade de pagar as contas por meio da internet, utilizando o portal virtual do banco (internet banking) ou realizando o cadastro da conta de energia no débito automático. O cliente pode solicitar o cadastro no débito automático por meio do EDP Online ou diretamente na sua rede bancária. Existe ainda a possibilidade de receber as faturas de energia de maneira digital, através de e-mail, fazendo o cadastro no EDP Online.



“Contribuir para a segurança financeira das famílias neste cenário tão delicado faz parte da nossa responsabilidade com a sociedade e os clientes, e a ampliação das facilidades no pagamento de débitos está em linha com este objetivo,” ressalta Vilmar Abreu, gestor de excelência ao cliente da EDP.



Reforço dos canais digitais – Visando diminuir a necessidade de deslocamento às agências de atendimento presencial, de modo a prevenir a disseminação do Coronavírus, a EDP ampliou seus canais virtuais de contato com o cliente. Em junho, lançou o atendimento via WhatsApp. A ferramenta, que é de uso diário de grande parte da população, tem como objetivo viabilizar um atendimento digital ainda mais prático.



Ao adicionar o WhatsApp da EDP pelo número (11) 93465-2888, o cliente tem a possibilidade de solicitar os serviços mais demandados pelos usuários da Distribuidora: emissão de 2ª via de conta com código de barras; consulta a débitos; religação de energia e registro de falta de luz.



A Companhia já oferece atendimento aos clientes no portal EDP Online, www.edponline.com.br e no aplicativo EDP Online para Smartphone. Com isso, os serviços podem ser solicitados de forma virtual. Nestes canais, o consumidor tem à sua disposição um chat 24 horas, que permite registro fotográfico, facilitando serviços que demandam a localização da unidade consumidora ou informe de leitura de consumo.



Para registro de falta de energia, é possível enviar SMS gratuito para 28037 com a mensagem Falta Luz. O consumidor pode optar, ainda, pelo contato telefônico por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), no 0800 721 0123, disponível 24h por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para o qual as ligações são gratuitas.



Como nova ferramenta para ampliar o atendimento virtual, a EDP criou ainda o videoatendimento, que permite, por meio de chamada de vídeo, o contato visual entre o consumidor e o atendente na solicitação de ligação nova de energia e religação. Para o videoatendimento, basta acessar o site www.edp.com.br/servicos-sem-sair-de-casa.



Para os casos em que a ida às agências for imprescindível, a EDP adotou todas as medidas sanitárias para garantir a segurança dos clientes e colaboradores. Buscando minimizar a aglomeração de pessoas, foi criada a possibilidade de agendamento de data e horário para o atendimento, por meio do mesmo link do videoatendimento.



“Neste período de pandemia, os canais virtuais se tornaram ainda mais relevantes. São práticos e trazem muita segurança e conforto para que o consumidor realize suas solicitações sem precisar do deslocamento até um ambiente físico”, finalizou Vilmar Abreu.