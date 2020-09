Instituto EDP entrega jogos pedagógicos para 6 mil alunos em Guarulhos

Aprender brincando: esse é o objetivo dos jogos de tabuleiro que foram entregues aos alunos da rede municipal de Guarulhos entre os meses de julho e agosto. A ação faz parte das ferramentas de ensino do projeto Brincando com Pipas que, com o patrocínio da EDP, por meio do Instituto EDP, e executado pela Evoluir em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, atua em cinco escolas municipais de Guarulhos desde 2018.



O material educativo possui um formato interativo e lúdico, pois a atividade acontece em uma trilha na qual cada casa do tabuleiro contém perguntas sobre brincadeira segura, consumo consciente de energia elétrica e até curiosidades sobre a origem e os tipos de pipas, trabalhando, em paralelo, valores socioemocionais como ética e cidadania.



A iniciativa tem o propósito de conscientizar crianças, adolescentes, pais e educadores sobre o brincar com pipas de forma segura, e disseminar para toda a comunidade a importância das práticas de segurança através de metodologias ativas e atividades lúdicas como os jogos. A entrega dos jogos contempla alunos do 1º ao 5º ano das escolas públicas Jorge Amado, Vereador Gilmar Lopes, Mário Quintana, Tom Jobim e Professor Edson Nunes Malecka.



“O Brincando com Pipas é um projeto que fortalece a educação pública e contribui diretamente na mudança de hábitos da comunidade escolar no brincar com pipas em espaços seguros e longe da rede elétrica. Nesse período de pandemia, precisamos intensificar nossa atuação para o respeito ao isolamento e a segurança da comunidade”, destaca Paulo Ramicelli, assessor de diretoria do Instituto EDP.



O projeto impacta na redução do número de ocorrências causadas por pipas que podem gerar desde a queda de energia na comunidade até graves acidentes devido à descarga elétrica das redes de energia. Em dois anos de desenvolvimento nas cinco escolas de Guarulhos, a iniciativa já registrou redução de 20% no número de ocorrências na rede elétrica na cidade.



“Através dos jogos de tabuleiro os alunos são impactados positivamente com um conteúdo vasto sobre a importância do brincar em segurança, em especial ao uso correto das pipas. Utilizamos a educação integral vinculada ao lúdico para proporcionar atividades que estimulem novas competências socioemocionais juntamente com a conscientização sobre respeitar os limites dentro do que é seguro”, afirma a coordenadora de projetos educacionais da Evoluir, Irene Silva.

Principais dicas para empinar pipas de forma segura:



– O uso de cerol (mistura de pó de vidro com cola) é proibido e pode acarretar pagamento de multa pelo responsável. O cerol é um risco para motociclistas e pedestres e oferece perigo no contato com a rede de energia. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;



– Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O “lança-gato” (pedras presas a uma linha) ou qualquer outro item condutor de energia não devem ser lançados sobre a rede;



– Empinar pipas em locais como lajes e muros deve ser evitado. A proximidade com a rede elétrica aumenta o risco de acidentes;



– É expressamente proibido invadir as subestações da EDP para recuperar pipas. Esses locais são energizados e somente pessoas autorizadas podem entrar nas estações;



– Um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas como queimaduras e até causar a morte.



Vale lembrar que, em caso de solicitações ou qualquer anormalidade na rede da Concessionária, os consumidores devem entrar em contato com a EDP, por meio dos seguintes canais:



– Site EDP Online: www.edponline.com.br

– Aplicativo EDP Online (compatível com as plataformas Android™, iOS e Windows Phone)

– Agências de atendimento (o endereço de cada ponto pode ser encontrado no site EDP Online)

– Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123 (ligação gratuita, 24 horas/sete dias por semana).



Sobre o Brincando com Pipas



Criado e executado pela Evoluir, o projeto Brincando com Pipas tem o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre o brincar com segurança, a fim de prevenir acidentes com as redes elétricas. Na prática, a iniciativa estimula desde a confecção de uma pipa até o estudo interdisciplinar da brincadeira, considerando conceitos da física, arte e história, além de abordar o uso consciente da energia elétrica e incentivar valores como a ética e a cidadania. Com metodologia estruturada nos pilares sensibilização, mobilização e ação, o projeto conta com uma etapa de formação dos educadores para que eles possam desenvolver projetos práticos com os alunos, em sala de aula. E, ainda, dialoga, especialmente, com quatro ODS-agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

Sobre o Instituto EDP

Desde que foi fundado em 2009, o Instituto EDP investiu mais de R$ 100 milhões em projetos socioculturais, que beneficiaram cerca de 3 milhões de pessoas em cerca de 400 programas espalhados por todo o País. Somente em 2019, iniciativas apoiadas pela organização favoreceram 82 mil moradores das comunidades do entorno das áreas de atuação da Companhia. O Instituto EDP tem como responsabilidade estruturar os investimentos e as iniciativas sociais da EDP em frentes ligadas à valorização da Língua Portuguesa, à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado, por meio do esporte, cultura e saúde.

Sobre a Evoluir



A Evoluir é uma empresa educacional com um forte propósito social. Com mais de 20 anos de experiência, é especialista no desenho e execução de projetos em educação, cultura e meio ambiente. Assessora organizações públicas e privadas nos seus investimentos sociais e de forma segura e eficiente. Atua em todas as regiões do Brasil por meio de investimento direto, editais e leis de incentivo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Conta com quatro áreas de negócios – Projetos Educacionais, Formação Continuada, Eventos Educacionais e Editora Evoluir – que já beneficiaram mais de 500 mil pessoas por meio de parcerias com o poder público e iniciativa privada.



Saiba mais: www.evoluir.com.br