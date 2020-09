Covid-19: Número de casos do novo coronavírus aumenta 2,5% nos últimos 7 dias

Antônio Boaventura

[email protected]



O prefeito Guti (PSD) disse na semana anterior, sem revelar detalhes, ter um plano B para realizar o atendimento à pessoas infectadas por covid-19 caso haja uma crescente de contaminados. Contudo, o munícpio apresenta alta de 2,5% de casos de populares contagiados pelo novo coronavírus nos últimos 7 dias. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, essa quantidade saltou de 23.977 para 24.575. Ou seja, 598 novos indivíduos portando o vírus.



A região central é aquela que apresenta maior número de casos no município. Saltou de 6.802 para 7.117. Uma alta de 4,63%. Na sequência aparece o território que abrange o Jardim São João com 6.405. Antes era 6.253, o que representa uma crescente de 2,43% do número de infectados. Os bairros que compõe o distrito da Cantareira é o terceiro com maior incidência de contaminados pelo novo coronavírus em Guarulhos. Por lá, 6.286 pessoas testaram positivo para Covid-19 contra 6.092 da semana anterior. Alta de 3,2%. No Pimentas, uma das regiões mais populosas da cidade, o número passou de 4.681 para 4.702. Acréscimo de 0,4%.



“A gente teve uma alta significativa, mas nada que nos preocupe. Temos condições de atender as pessoas. Temos que avaliar o comportamento do vírus para avançar aos poucos e se lotar vamos ter que colocar o plano B em ação. A retomada precisa ser feita de forma responsável”, declarou o prefeito Guti.



A Prefeitura de Guarulhos também volta à oferecer testes rápidos para covid-19. De acordo com José Mário, secretário de Saúde, e o prefeito Guti (PSD), esta ação deve acontecer nos dias 8 e 9 do próximo mês na região do Bosque Maia. No entanto, os mesmos não revelaram quantos testes estarão disponíveis para esta iniciativa. Os insumos foram cedidos pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde.



Ainda nesta quinta-feira, o chefe do Poder Executivo ressaltou que na próxima terça-feira (29) irá oficializar uma possível flexibilização das medidas adotadas para conter o avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A ocupação dos leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva -, está em mais de 70%, enquanto os espaços de enfermaria registram uma ocupação de pouco mais de 42%. Com a desativação do hospital de campanha e a entrega dos leitos alugados junto a iniciativa privada, Guarulhos deixou de ter 26 leitos.