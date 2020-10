ACE-Guarulhos reúne os 12 candidatos a prefeito para uma sabatina na próxima semana

Assim como nas eleições municipais de 2016, a ACE-Guarulhos reunirá os candidatos a prefeito da cidade para uma sabatina. O encontro acontecerá na próxima semana, na quarta-feira (14), a partir das 16h, na sede da entidade, no Bom Clima. Os 12 candidatos e candidatas a prefeito responderão a 6 perguntas que compõem o Termo de Compromisso da ACE, com as demandas da classe empresarial da cidade, documento este que eles assinarão durante o evento como forma de se comprometer com as questões levantadas caso sejam eleitos.

Apesar de presencial, a Sabatina ACE – Eleições 2020 não terá a presença de público no local. Apenas os candidatos e mais um assessor poderão permanecer no auditório. O objetivo é preservar a saúde de todos e obedecer às recomendações de distanciamento social por causa da pandemia. O evento será veiculado ao vivo pela internet (nas redes sociais da entidade) e o link de transmissão ficará disponível para as campanhas e para os veículos de imprensa da cidade que se interessarem em compartilhar o encontro.

Formato propositivo

A Sabatina ACE – Eleições 2020 tem o objetivo de abrir espaço para que os candidatos a prefeito demonstrem quais são suas intenções com relação a temas sensíveis ao setor produtivo. Não haverá debate ou interação entre eles durante a sabatina. Todos terão os mesmos dois minutos para responder a cada uma das seis perguntas.

O encontro será mediado pelo jornalista Paulo Manso e terá a participação do presidente da ACE, Silvio Alves. “Com o elevado número de candidatos no primeiro turno, achamos por bem evitar o confronto e sugerimos um formato que priorize as propostas de cada candidato para o setor empresarial. Com isso, a sabatina ficará mais produtiva, tanto para eles quanto para quem assistir”, explica o presidente.

Candidatos divididos

Ainda em relação à necessidade de distanciamento social, a entidade propôs a divisão dos 12 candidatos em 3 blocos. Com a presença do advogado da ACE, Francisco Marques, e o vice-presidente Jurídico Alonso Álvares, nesta terça-feira, 6/10, representantes das campanhas estiveram reunidos na ACE para o alinhamento do regulamento do evento, para a definição dos blocos e para o sorteio da ordem pela qual os candidatos responderão às perguntas.

O Bloco 1, formado por Adriana Afonso (PL), Elói Pietá (PT), Sandra Santos (PDT) e Jovino Cândido (PV), será sabatinado das 16h às 17h30. Após um intervalo de 30 minutos, para higienização do auditório e dos equipamentos, o Bloco 2 será entrevistado, das 18h às 19h30, com Fran Correa (PSDB), Simone Carleto (PSOL), Néfi Tales Filho (PSL) e Auriel Brito (PC do B). Por fim, das 20h às 21h30, o Bloco 3 será sabatinado: Rodrigo Tavares (PRTB), Guti (PSD), Eduardo Barreto (PROS) e Wagner Freitas (PTB).