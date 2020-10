Eleições 2020: ACE Guarulhos discute com candidatos implantação do empreendedorismo na rede municipal de ensino

Antônio Boaventura

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Guarulhos promoveu nesta quarta-feira (14) sabatina com os candidatos a prefeito da cidade. Entre os temas estavam a implantação da disciplina que possa fomentar o empreendedorismo na rede municipal de ensino. Participaram do primeiro bloco, os prefeituráveis Adriana Afonso (PL), Elói Pietá (PT), Sandra Santos (PDT) e Jovino Cândido (PV). Com exceção de Adriana, os demais manifestaram suas intenções em incorporar essa disciplina.



“Apesar de ser um ano atípico a ACE-Guarulhos não poderia deixar de manter essa tradição de realizar essa sabatina com os candidatos. Há quatro anos tivemos esse auditório completamente lotado porque realizamos em um outro formato, mas neste ano estamos realizando de forma virtual seguindo todos os protocolos”, disse Sílvio Alves, presidente da entidade.



Ex-prefeito do município entre os anos de 2001 e 2008, Elói Pietá entende que propor discussões sobre empreendedorismo na rede municipal de ensino é viável. Ele também ressaltou a importância de expandir essa iniciativa para os programa educacionais que têm como finalidade a profissionalização.



“A educação de responsabilidade da prefeitura não se dá apenas na rede municipal. Mas, a prefeitura tem a Educação de Jovens e Adultos, um programa que nós imprimimos enormemente quando fui prefeito. A prefeitura tem também o Mova, além de muitos cursos na Secretaria do Trabalho. Nós vamos ter na grade o incentivo e o estímulo para dar oportunidades ao empreendedorismo”, declarou Pietá.



Já a candidata Sandra Santos acredita que tem espaço na grade curricular a disciplina voltada para o empreendedorismo. Ela aposta em parcerias e implantação de outros cursos profissionalizantes. “Dentro da grade estará intrínseco de maneira lúdica e contextualizada para os pequeninos porque brincando é que vai aprendendo. Fazendo um bom trabalho pedagógico é que eles vão aprendendo o que é empreendedorismo. Podemos fazer parcerias e trazer cursos”, explicou Sandra.



Contudo, Jovino Cândido, que também já esteve no comando do Poder Executivo, ressaltou que é preciso mudar a proposta para a educação. “Nesses tempos difíceis é preciso entender a importância [dessa questão]. Tudo é muito claro para nós que precisamos mudar o destino da educação nesse país. Nós pretendemos municipalizar o máximo as responsabilidades da educação em nossa cidade”, disse.



Em contrapartida, a candidata Adriana Afonso ressaltou que não há tempo suficiente para a incorporação de novas disciplinas. A mesma revelou que sua meta é estender o horário das creches. “Temos uma defasagem muito grande no ensino público e permanecem em média por 3h20 em sala de aula e esse tempo é insuficiente para qualquer criança aprender com qualidade. É responsabilidade da prefeitura o ensino das crianças até os seis anos. Queremos estender os horários das creches até às 22h”, concluiu.