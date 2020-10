Mutirão de teste rápido da covid-19 no CEU Bonsucesso termina nesta sexta-feira (23)

O mutirão de testes rápidos para o diagnóstico da covid-19 prossegue no CEU Bonsucesso nesta sexta-feira (23). Todas as pessoas assintomáticas (sem sintomas) e com idade superior a dois anos de idade poderão fazer o exame no local, das 9 às 15 h, mediante a apresentação de documento identidade e cartão SUS. A testagem é feita através de uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 40 minutos.

Nesta quinta-feira (22), primeiro dia de testagem no CEU Bonsucesso, 1.189 pessoas fizeram o exame, sendo que 264 tiveram resultado positivo para o novo coronavírus (22,2%). O percentual de casos reagentes foi maior que a média dos últimos mutirões – 16,58% – realizados este mês no Bosque Maia e CEU Continental nos dias 08, 09, 15 e 16.

Das 264 pessoas que testaram positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 35 apresentaram IgM reagente (vírus ativo no organismo), 156 tiveram IgG positivo (contato mais antigo com o vírus) e em outras 73 o exame apontou a presença das duas imunoglobulinas (IgG e IgM), o que significa dizer que a infecção está em período de transição, ou seja, deixando de ser ativa.

Na próxima semana, dias 29 e 30 (quinta e sexta-feira), acontece mais uma rodada do mutirão de testes rápidos para covid-19 no CEU Paraíso/Alvorada, que fica na rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso. O horário será o mesmo: das 9 às 15 horas.

“A disponibilização desses testes nos mutirões nos possibilita identificar como o vírus se comporta na cidade, com relação à faixa etária mais atingida e o percentual da população acometido. Ou seja, nos permite mapear a distribuição geográfica do vírus no município e ainda avaliar a eficácia das ações de prevenção e orientação. Por isso, é importante a participação das pessoas nessas testagens”, destacou o coordenador da Atenção Básica, Paulo Alexandre de Moraes.