Agentes de segurança do CDP de Guarulhos I apreendem drogas e celulares

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa sobre três apreensões de ilícitos realizadas pelos agentes de segurança do Centro de Detenção Provisória (CDP) “ASP Giovani Martins Rodrigues” de Guarulhos I. Os objetos encontrados foram enviados via correspondência aos custodiados. Em duas ocorrências os flagrantes constataram a presença de substância característica ao entorpecente K4 camuflado em filtros de cigarro e dentro de um pote de margarina. Ao todo foram apreendidas 45 tiras e 10 pedaços de papel do suposto entorpecente. A terceira apreensão encontrou dois micro celulares e dois chips de telefonia camuflados no fundo de um frasco de shampoo. O objeto foi enviado via correio pelo pai de um custodiado na unidade prisional. Todos os ilícitos apreendidos foram encaminhados ao 8° Distrito Policial de Guarulhos para elaboração dos respectivos boletins de ocorrência e demais providências cabíveis.