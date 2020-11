Solicitação de 2ª via de cartões BOM Escolar e Sênior precisa do Boletim de Ocorrência

Para garantir os benefícios de meia tarifa ou gratuidade para os clientes do Cartão BOM Escolar e Sênior que usam as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP, a solicitação da 2ª via do cartão deverá ter em seu pedido o Boletim de Ocorrência por perda, furto, roubo ou extravio, conforme determina a Resolução 32 da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de 29/3/2019.

O Boletim de Ocorrência pode ser feito online, na delegacia eletrônica do Estado de São Paulo, pelo site: http://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home. Além do BO, é necessário que o cliente dê o aceite no Termo de Ciência sobre o uso do cartão, o que garantirá a ciência sobre uma possível utilização indevida do benefício.

Todo o processo ocorre de forma online diretamente no site ou WhatsApp do cartão BOM e a entrega pode ser feita em domicílio via motoboy. Após a confirmação de pagamento, o cartão chega em até seis dias úteis e o cliente pode acompanhar o processo de envio por meio de um link que recebe por SMS ou e-mail.

Quem optar pelo atendimento via WhatsApp deve adicionar o número (11) 3888-2200 na agenda e fazer contato direto via aplicativo. Também é possível usar o WhatsApp Web pelo site do Cartão BOM.

Para mais informações sobre o serviço acesse: http://cartaobom.net/index.aspx

Sobre o Cartão BOM

O BOM é um cartão de transporte aceito nos ônibus de linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU/SP e que atendem os 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, além da CPTM e do Metrô. Até o momento já foram emitidos mais de 11 milhões de cartões.