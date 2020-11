Vendas de motos recuam 3,48% em outubro ante setembro, diz Fenabrave

As vendas de motos novas mostraram no mês passado queda de 3,48% frente a setembro, segundo levantamento apresentado nesta quarta-feira, 4, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias do País.



Em relação a outubro de 2019, houve queda de 2,29% nas vendas de motos, que totalizaram 96,2 mil unidades no mês passado.



Ao comentar o resultado, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, disse que o mercado segue aquecido, com a melhora nas aprovações de crédito, mas as montadoras de motos seguem com produção limitada pela falta de componentes.



De acordo com o executivo, o prazo médio de entregas das fábricas, localizadas no polo industrial de Manaus (AM), tem sido de 37 dias.



Em outubro, a Honda, líder hegemônica deste mercado, respondeu por 77,74% das vendas totais. Na vice-liderança, a Yamaha teve 15,70% do total vendido no mês passado.



De janeiro a outubro, 727,2 mil motocicletas foram vendidas no Brasil, 18,75% a menos do que nos dez primeiros meses do ano passado.