Disputa de racha deixa duas vítimas fatais e mais seis feridos na via Dutra

Duas pessoas morreram por conta de um acidente causado por dois veículos que disputavam um racha na rodovia Presidente Dutra, no km 212 na madrugada deste domingo (08). Outras seis pessoas ficaram feridas.

Segundo informações preliminares, um dos carros que participava do racha atingiu um Logan, que estava com seis pessoas, que acabou batendo no guard rail da pista e ainda teve uma pequena colisão com outro veículo antes de capotar. O motorista e o passageiro do Logan não resistiram e vieram a óbito.

Um senhor de 63 anos teve um trauma na cabeça e foi socorrido para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Outra vítima também foi encaminhada ao HGG, enquanto duas pessoas foram socorridas pela concessionária da rodovia, outra atendida pelo Samu e uma foi levada ao pronto socorro do Hospital Pimentas.

Os responsáveis pelo acidente fugiram do local sem prestar socorro. O caso foi registrado no 4ºDP de Guarulhos e agora a polícia tenta localizá-los.