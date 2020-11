Estado de SP, Sabesp e companhias aéreas se unem para envio de água ao Amapá

O Governo do Estado de São Paulo, a Sabesp, a Azul, a GOL e a LATAM Airlines vão enviar 32 toneladas de copos d’água para a população do Amapá, que sofre com desabastecimentos causados pela falta de energia. A ação solidária visa amenizar os transtornos que os amapaenses vêm enfrentando há uma semana, entre os quais interrupção do fornecimento de água.

A Sabesp está doando 161.280 copos d’água, disponíveis em seu estoque, totalizando as 32 toneladas. Cada copo tem 200 ml de água, ou seja, são mais de 32 milhões de litros que irão de São Paulo até o Amapá. As companhias aéreas são responsáveis por transportar o carregamento entre a cidade de São Paulo e Macapá, para entrega ao Exército e à Cáritas Diocesana de Macapá.

Nos aviões da LATAM, foram transportados, por meio de seu programa avião Solidário, 560 caixas contendo 26.880 copos; pela GOL, serão enviadas 700 caixas com 33.600 copos; e pela Azul foram 2.100 caixas com 100.800 copos individuais.

“A falta de água é um transtorno grande e, em tempos de pandemia pelo coronavírus, a situação se torna ainda mais dramática. É uma ação de solidariedade institucional da Sabesp, porque cuida do saneamento e distribui água de qualidade, como também é um ato de cidadania de todos nós, colaboradores da empresa”, afirma o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga.

“A Azul é uma empresa de pessoas e tem a Consideração como um de seus valores. Estamos enviando alguns de nossos cargueiros com suprimentos ao Amapá, pois sabemos que a situação é crítica e essa operação humanitária em parceria com Sabesp será de grande ajuda aos cidadãos que ali residem”, diz Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

“A GOL, por meio da GOLLOG, sua unidade de soluções logísticas, se solidariza com o estado do Amapá neste momento desafiador. Estamos felizes com a oportunidade de apoiar a iniciativa de fornecimento de água para auxílio aos mais necessitados”, diz Julio Perotti, Diretor da GOLLOG.

“Viabilizamos o apoio por meio do programa Avião Solidário da LATAM, que há 9 anos atende na América Latina diversas necessidades de saúde, meio ambiente e em decorrência de desastres naturais. É uma honra poder ajudar o Amapá com esse transporte essencial e assistir a sua população, que sofre com a escassez de itens básicos em consequência da falta de energia elétrica”, destaca Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo Brasil.