Eleições 2020: Com reeleição de 18 vereadores, Câmara registra 47% de renovação para a próxima legislatura

A 18ª legislatura da Câmara Municipal, que tem duração de 4 anos e começa no dia 1º de janeiro de 2021 e finaliza em 31 de dezembro de 2024, terá 47% do seu quadro de vereadores renovado em relação a legislatura atual que se encerra no 31 do próximo mês. Dos atuais 34 parlamentares, 18 deles conseguiram a reeleição. Antes do PRTB, o vereador Luís da Sede, atualmente no PSD, foi o mais votado com 8.300 votos.



Ficaram de fora da próxima legislatura os vereadores – João Dárcio (Podemos), Genilda Bernardes (PT), Acácio Portella (Patriota), Eduardo Carneiro (Cidadania), Moreira (PSL), Rafael Zampronio (PSDB), Ramos da Padaria (PSD), Serjão Inovação (PSD) e Toninho da Farmácia (PSB). Já Eduardo Soltur (PSD), Professor Jesus (Republicanos), Eduardo Barreto (PROS), José Luiz (PT), Betinho Acredite (PTB) e João Barbosa (Republicanos) optaram por não disputar a reeleição.



Nos casos de Soltur, Jesus e Betinho Acredite, os mesmo abriram espaço para que suas esposas pudessem concorrer ao pleito. Karina Soltur (PSD), Vanessa Jesus (Republicanos) e Gladys Acredite conquistaram a eleição e passam a fazer parte da 18ª legislatura. Mas, caso o recurso do vereador Paulo Roberto Cecchinato (PTB), que concorreu o pleito sob júdice, seja aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele é quem ocupa o lugar de Gladys no legislativo.

Já o vereador Professor Jesus, presidente da Câmara Municipal, disputa a eleição para prefeito na condição de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo prefeito Guti (PSD). Em contrapartida, Eduardo Barreto (PROS) decidiu neste pleito concorrer ao cargo de chefe do Poder Executivo.



Confira quais foram os vereadores reeleitos para a próxima legislatura:



Luís da Sede (PSD) – 8.300;

Thiago Surfista (PSD) – 7.855;

Romildo Santos (PSD) – 7.345;

Janete Pietá (PT) – 6.461;

Lauri Rocha (PSD) – 6.098;

Pastor Anistaldo (PSC) – 5.945;

Rômulo Ornelas (PT) – 5.794;

Wesley Casa Forte (PSB) – 5.479;

Marcelo Seminaldo (PT) – 5.430;

Sérgio Magnum (Patriota) – 5.267;

Maurício Brinquinho (PT) – 5.249;

Carol Ribeiro (PSDB) – 5.189;

Lamé (MDB) – 4.853;

Gilvan Passos (PSD) – 4.539;

Alexandre Dentista (PSD) – 4.359;

Sandra Gileno (Patriota) – 4.190;

Laércio Sandes (DEM) – 3.569;

Edmilson Souza (PSOL) – 2.259;