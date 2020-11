Eleições 2020: Primeiro turno teve comparecimento de 80% dos eleitores

Da Redação

[email protected]



Segunda cidade mais populosa do Estado de São Paulo, Guarulhos tem também o segundo maior eleitorado, com 872.880 votantes, atrás apenas de São Paulo, que contabiliza mais de 8 milhões. Com sete zonas eleitorais e 247 locais de votação, o município conta com 2.244 urnas eletrônicas, uma para cada seção eleitoral da cidade.



No primeiro turno, 700.764 eleitores votaram, o que equivale a 80,28% de seu eleitorado – o maior comparecimento dentre os municípios que irão a segundo turno. A abstenção, de 19,72%, foi apenas 2,4% maior que nas últimas eleições municipais. Dos 574.208 votos válidos, 45,49% foram para Guti, do PSD, e 32,13%, para Elói Pietá, do PT, que disputarão, no domingo, 29, a prefeitura da cidade.



Votos brancos e nulos somaram 18,06%, índice menor do que o registrado para o cargo em 2016 (19,11%). Para a Câmara Municipal, eram 34 vagas e 1.169 candidatos na disputa. 92,31% dos votos válidos foram nominais e 7,69%, para a legenda. Votaram em branco ou nulo 14,49% dos eleitores.



Iniciaram, entre os dias 20 e 22, as cerimônias de geração de mídias, carga e lacração das urnas eletrônicas para o segundo turno, nos cartórios eleitorais da cidade. Os preparativos continuarão por toda a semana. No sábado, 28, os equipamentos seguirão para os locais de votação, a partir das 8h.