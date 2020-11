Bandas de rock de Guarulhos e Orquestra Jovem fazem espetáculo virtual em comemoração ao aniversário da cidade

No próximo dia 8 de dezembro, a cidade de Guarulhos comemora 460 anos e quem ganha presente de aniversário somos nós, fãs de rock. A Associação Cultural Rock Guarulhos e a Orquestra Jovem apresentam Rock em Concerto, espetáculo virtual transmitido ao vivo do Teatro Adamastor, a partir das 20h, pelas redes sociais das Orquestras de Guarulhos no YouTube, Facebook e Instagram.

As composições autorais das bandas Carbônica, Imperial Pilots, Reboco e Trend Kill Ghosts, além da canção do músico Diego Britto, receberam arranjos orquestrais do produtor musical Claudio Erlam, do LeChat Áudio, para serem executadas pela Orquestra Jovem Municipal, uma iniciativa bastante ousada ao demonstrar, nessa mistura de linguagens, que a música não tem fronteiras.

De acordo com o maestro Emiliano Patarra, regente das Orquestras de Guarulhos, Rock em Concerto possui arranjos especialmente criados para valorizar o trabalho da Orquestra Jovem e abrilhantar a sagacidade das bandas de rock guarulhenses. “O espetáculo torna possível a mescla de linguagens, valorizando o instrumental da orquestra que não tem papel de pano de fundo, pelo contrário, se mostra expressiva e autêntica em muitos acordes”, vibra o maestro ao explicar a empreitada.

Rock em Concerto é um dos 131 projetos aprovados pelo fundo municipal de Guarulhos, o FunCultura, contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), que prevê auxílio emergencial para o setor cultural durante o estado de calamidade pública causada pela pandemia da covid-19. Dessa forma, os recursos recebidos para execução do Projeto vão movimentar a cadeia do setor cultural e beneficiar artistas, produtores e técnicos, entre outros. O projeto foi apresentado pelo proponente, músico e produtor cultural Ulisses Ribeiro Rocha.

Diversidade de vertentes do rock

A escolha das bandas de Guarulhos para participação no Projeto Rock em Concerto levou em consideração aspectos essenciais como visibilidade, alcance nas redes sociais, trajetória profissional, material lançado, priorizando músicos e artistas envolvidos e engajados com a produção artística e cultural da cidade. A equipe de curadoria, composta por músicos, artistas, jornalistas, radialistas e produtores musicais, também teve como foco a diversidade de vertentes do rock, de modo a oferecer ao público que vai assistir ao espetáculo de casa um encontro musicalmente variado.

Icaro Pilli Alarcon, o Ayka, diretor de eventos da AC Rock Guarulhos e baixista da banda Reboco, enfatiza a importância de garantir a participação de bandas que movimentam a cena cultural da cidade: “É muito gratificante para todos nós realizar um evento que possa remunerar os artistas e técnicos ao lado de músicos que já estão há anos movimentando a cena musical da cidade. Estamos todos muito felizes com essa conquista, que além de valorizar seus trabalhos, vai dar visibilidade às músicas de cada um dos participantes”, comemora Ayka.

Durante o espetáculo, os fãs de rock vão conferir o arranjo de “Serpentes”, hardcore veloz e cheio de crítica da banda Reboco, com destaques atonais e percussivos bastante interessantes.

Outra composição do concerto é “Se a Cidade Parar”, rock’n’roll de levada rápida e alucinada da banda Carbônica, verdadeiro convite para que possamos pensar em novas formas de encarar e transformar o cotidiano.

Com claras influências de indie rock, “Moster Inside You”, da banda Imperial Pilots, tem como referência filmes de suspense e terror, e foi inspirada no filme Um Dia de Fúria, estrelado por Michael Douglas nos anos 80.

Um concerto que mistura rock e música orquestral não ficaria completo sem um excelente e elementar heavy metal, aqui representada pela emocionante “Deceivers”, da banda Trend Kill Ghosts.

Para coroar o espetáculo com melodias belíssimas, o evento conta ainda com “Anjos”, rock ballad do músico Diego Britto, composição que conta com as participações dos irmãos Tiago Pollon e Paulo Pollon, proprietários do PSP Estúdio.

Serviço:

Terça-feira (08/12), às 20h

Espetáculo virtual transmitido ao vivo pelas redes sociais das Orquestras de Guarulhos

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: https://www.facebook.com/gruojmg/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/