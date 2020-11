Covid-19: Recuo para fase amarela do Plano SP provoca mudança no horário de funcionamento do comércio

Da Redação

[email protected]



Por conta do aumento do número de casos e mortes provocadas em decorrência do contágio da covid-19, João Doria (PSDB), governador de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (30) o recuo no plano de flexibilização da economia no estado de São Paulo. O território bandeirante esteve neste mesmo estágio em meados de setembro. Nele, o comércio terá alteração em seu horário de funcionamento, que será estabelecido pelas prefeituras.



Na fase amarela permite o funcionamento, com restrições, do comércio de rua, shoppings centers, escritórios, bares e restaurantes, academias, salões de beleza e barbearias. Estabelecimentos de alimentação poderão funcionar até as 22h para consumo local somente em regiões que estejam há pelo menos 14 dias consecutivos fora das fases vermelha e laranja do Plano São Paulo.



Essa opção de atendimento continua permitida apenas em ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. Não será permitido que os clientes fiquem em pé. A orientação é que os estabelecimentos atendam os clientes conforme horário agendado previamente, para evitar aglomerações.