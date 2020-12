Cidade: Defesa Civil oferece SMS gratuito de alerta sobre previsão de tempestades

Da Redação

[email protected]

Em razão ao período de chuvas intensas que chega com o verão, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos reforça a importância do cadastramento por parte da população no serviço gratuito de envio de alertas via SMS do órgão, que notifica sobre a possibilidade de condições climáticas extremas e desastres naturais, de acordo com o endereço cadastrado pelo usuário. O objetivo é preservar vidas a partir da informação rápida e acessível.

Para receber os alertas, basta que o interessado envie mensagem de texto para o número 40199 informando o CEP da região de interesse e, em seguida, receberá uma confirmação sobre o cadastramento. Não há limite de endereços que podem ser registrados por munícipe, porém, apenas um CEP deve ser enviado por SMS.

Serviço – A Defesa Civil opera 24 horas no atendimento de ocorrências para proteger vidas. Para acionar os agentes, basta entrar em contato pelo telefone emergencial 199.