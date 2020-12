Guarulhos solicita ao governo federal wi-fi grátis em áreas de grande fluxo de pessoas

Em encontro com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, nesta quarta-feira, dia 2, em Brasilia, o prefeito Guti reivindicou a instalação de wi-fi gratuito em alguns pontos da cidade que concentra grande fluxo de pessoas. Junto ao deputado federal Cezinha de Madureira, ele solicitou ao Governo Federal a instalação de equipamentos que ofereçam acesso gratuito à internet em pelo menos seis diferentes locais.

A solicitação de Guti ao ministro das Comunicações, inclui os três terminais urbanos da Prefeitura, instalados no Pimentas, São João e Cecap, a praça Tereza Cristina, no Centro, o Parque Chico Mendes, na Vila Isabel, região dos Pimentas, e a área comercial da Estrada do Sacramento, no Conjunto Marcos Freire.