Espaços culturais de Guarulhos começam a receber recursos da Lei Aldir Blanc

Espaços culturais de Guarulhos que tiveram suas atividades comprometidas e impactadas pela pandemia da Covid-19 já começaram a receber os recursos emergenciais da Lei Aldir Blanc, de acordo com a o Inciso II da Lei Federal nº 14.017/2020. O resultado do edital com a relação dos espaços culturais contemplados foi divulgado no Diário Oficial nº 133/2020, de 23 de outubro de 2020.

Destinado a espaços artísticos ou culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições culturais, coletivos culturais, festas populares, expressões artísticas/culturais realizadas em espaço público ou organizações culturais comunitárias com atividades interrompidas por causa da pandemia, o Inciso II é uma das linhas de benefícios da Lei Aldir Blanc, concedido para a manutenção dos espaços culturais.

Reunião com representantes

Para garantir a transparência de todo o processo de repasse dos recursos aos contemplados, a Secretaria de Cultura promoveu reunião de orientações com os representantes de espaços artísticos e culturais de Guarulhos na tarde da última terça-feira (1º).

Mediado pelo secretário de Cultura, Vitor Souza, o encontro versou sobre temas pertinentes à qualificação dos espaços culturais e o esclarecimento de dúvidas dos participantes, tais como organização documental, prestação de contas, emissão de notas fiscais, pagamentos de contas de consumo e prestadores de serviço, a necessidade de vincular a movimentação bancária à documentação apresentada, entre outros.

Confira a lista de espaços culturais contemplados

Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Tradição Baiana do Picanço

Victor Hugo Serrano Vieira MEI

Stúdio 1T1T

Espaço da Música Primavera

Associação Assistencial, Saúde, Cultura e Desportiva Casa da Cidadania Theodora de Guarulhos

Cia. de Dança Arlequim

Casa de Cultura Zazu

MS Arte Ilimitada By Marilene Santos

DR&T Produções Artísticas

Associação Desportiva e Cultural de Capoeira “Rosa Baiana”

Feeling Escola de Dança e Artes

Patricia Tapetti Aquino Marques ME

Cellmar Produções Artísticas Ltda.

Escola de Dança DDance

Diverso Cultura e Arte – Espaço Cultural

Vera Lúcia Moraes Novo – EPP

Constelação – Teatro, Cultura & Afins

Naniko’s Circus

CASA31 – Abrace a Poesia

Núcleo de Dança Luana Rodrigues

Ms. Kiusam Produções

Circo Marambio

Tatiana Gurgel

Circo Top

Andreoly Circus

Romero Cirkus

Associação Cultural de Capoeira Família Descendentes

Cia. Khalina Aymelek

Convoca Geral Live

Grupo Teatral Demorô

Instituto cultural Straube

ADCC Raízes da Arte Negra

Conexão Fiel Capoeira

Cineclube Incinerante

Associação Desportiva e Cultural Ilha Azul Capoeira

Projeto Plus Size

Sarau Da Vila

Espaço Play Bar

Abayomi Cultural – Ancestralidade e Afrodescendência

Mulheres pela Moda