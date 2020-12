Guarulhos quase triplica número de beneficiários da Tarifa Social de Energia neste ano

O número de beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica cresceu 181,43% neste ano em Guarulhos. Em janeiro, o município possuía 10.650 incluídos do programa federal e, no fim de novembro, eram 29.973 as famílias contempladas com desconto na tarifa de energia elétrica.

Mês a mês, as solicitações feitas pela população vêm aumentando. Há quatro anos, no início da atual administração, apenas 1.422 famílias contavam com o benefício, o que equivale a um aumento de 2.007,80% desde então.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa federal que possibilita descontos na conta de luz para famílias de baixa renda (que ganham até meio salário mínimo por pessoa), inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico/Bolsa Família), e para famílias com membros assistidos pelo Benefício da Prestação Continuada (BPC).

Como obter o benefício

Durante o período de distanciamento social, interessados em obter o desconto devem agendar o atendimento na Central do CadÚnico/Bolsa Família e nas unidades do CadMóvel, por e-mail e telefone.

Aqueles que já estão inscritos no CadÚnico e se enquadram no perfil da Tarifa Social de Energia Elétrica podem se cadastrar diretamente no site da EDP (https://www.edp.com.br/distribuicao-sp/saiba-mais/informativos/programa-tarifa-social).

Serviço

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via email: [email protected]