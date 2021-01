Guti anuncia o nome de mais seis secretários

O prefeito Guti anunciou hoje o nome de mais seis secretários de seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Guarulhos. “Algumas mudanças vão ocorrer ainda em janeiro, fevereiro. Com um segundo mandato não temos esta pressa de fazer as mudanças necessárias de um dia para o outro”, disse ele.

Vice-prefeito, o ex-presidente da Câmara, Professor Jesus (Republicanos), será o secretário de Cultura. Vitor Souza, atual responsável pela pasta, seguirá no comando até a próxima segunda-feira (04).

Bruno Gersosimo, que liderou a campanha de Guti à reeleição, assume a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU). A pasta estava sob o comando de Jorge Taiar que, com as mudanças, passa agora a ser secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI) – no lugar de William Paneque.

Já Mauricio Segantin permanecerá na chefia de gabinete – cargo que assumiu no lugar de Jurandir Pereira que se afastou para disputar uma cadeira do Legislativo, mas ficou com a primeira suplência do PSB. Segundo Guti, ele deverá compor o governo.

Edmilson Americano se mantém como secretário de Governo, assim como o advogado Airton Trevisan continuará no comando da Secretaria de Justiça.

Guti já havia anunciado anteriormente que Adam Kubo (Gestão) e Alex Viterale (Assistência Social) também se manteriam nos respectivos cargos.