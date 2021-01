Guarulhos recebeu nesta quarta-feira (20) o primeiro lote das vacinas contra o coronavírus

O prefeito de Guti acompanhou a chegada do primeiro lote das vacinas que foram entregues para Guarulhos, na tarde desta quarta-feira (20), no Complexo Logístico ao lado do Aeroporto de Cumbica. No total, são 13.680 unidades recebidas. A cidade vai começar a vacinar ainda hoje no HMU.

Segundo informações, a cidade receberia a vacina na data de hoje após pressão no Governo do Estado e intervenção do deputado federal Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi.

Vale lembrar que Guarulhos armazena e distribui doses para todo o Brasil, por meio do Complexo Logístico e do Aeroporto Internacional, portanto as vacinas já estavam na cidade.