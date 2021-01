Carnê do IPTU 2021 já pode ser consultado pela internet

Já é possível acessar a versão online (ou 2ª via) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 com valores congelados em Guarulhos pelo quarto ano consecutivo, além de descontos por adimplência, no site fazenda.guarulhos.sp.gov.br. Os primeiros vencimentos estão previstos para os dias 26, 27 e 28 de janeiro.

Para garantir o pagamento com o valor dos últimos quatro anos, é preciso quitar o IPTU dentro do prazo, seja por cota única ou parcelado, e não ter alterado a estrutura do imóvel. Além disso, o pagamento integral pode ser realizado com 10% de desconto até o prazo da primeira parcela. Em cumprimento à legislação, o não pagamento desses débitos dentro dos prazos de vencimento irá resultar na perda do desconto e do congelamento do valor, bem como em acréscimos.